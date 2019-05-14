Кишинёв, 15 мая, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил Додон, он поздравил Зеленского с избранием на пост главы государства и обсудил с ним двусторонние отношения, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы», — сообщил молдавский президент.

ИА REGNUM напоминает, что президент Молдавии Игорь Додон с момента своего избрания в 2016 году фактически является персоной нон грата в Киеве из-за высказывания о принадлежности Крыма России. Не помогло ему даже последующее уточнение, что он имел в виду де-факто принадлежность Крыма, в то время как юридически, по его словам, она не признана большинством стран.

Между Додоном и прежним президентом Украины Порошенко все это время не было ни прямых, ни телефонных контактов. А в ходе визитов в Кишинев высокопоставленные украинские чиновники все эти годы подчеркнуто игнорируют Додона, встречаясь со всеми представителями молдавского руководства кроме президента.