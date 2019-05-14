Батон-Руж, США, 15 мая, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Три полицейских мотоциклиста, сопровождавших кортеж президента США Дональда Трампа в американской Луизиане, попали в ДТП и получили травмы, заявила корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс на своей странице в Twitter.

r. nial bradshaw Кортеж мотоциклистов

«Я видела троих полицейских на трассе недалеко от Лейк-Чарльз, когда кортеж Трампа направлялся в Хакберри. Один из них сидел в кювете, второй лежал на повороте, истекая кровью. Третий стоял, из его руки текла кровь», — заявила она.

Позднее Джейкобс привела слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая заверила, что все трое пострадавших были отправлены в больницу. По ее словам, им уже оказывается медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное.