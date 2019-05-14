Вашингтон, 15 мая, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Переговоры между Соединенными Штатами и Китаем по торговому соглашению продолжатся несмотря на увеличение пошлин, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам перед поездкой в Луизиану, сообщает агентство Reuters.

futureatlas.com Флаги США и Китая

«У нас с Китаем возникли небольшие разногласия из-за того, что они с нами нечестно обращались на протяжении многих, многих десятилетий», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что ни о каком сворачивании диалога между Китаем и США речи быть не может. По его словам, переговоры по торговому соглашению с Китаем будут продолжаться. Трамп также в очередной раз рассказал журналистам о своих «невероятных» отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти с 10 мая повысили пошлины с 10% до 25% на импорт китайских товаров общей суммой в $200 млрд. В качестве ответной меры Китай пообещал повысить пошлины на ряд американских товаров с 1 июня 2019 года.