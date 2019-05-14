Москва, 14 мая, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал состоявшиеся 14 мая переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госссекретаря США Майкла Помпео.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Майка Помпео

«Готовность обсуждать контроль над ядерным оружием при сохраняющейся несовместимости позиций по Венесуэле — таковы, похоже, главные итоги переговоров Лаврова и Помпео. По Ирану Россия явно против силовых сценариев США», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По словам Пушкова, общее впечатление от состоявшихся переговоров таково, что диалог между Москвой и Вашингтоном восстановлен, однако «разрядкой не пахнет».

Как передавало ИА REGNUM, переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США состоялись сегодня в Сочи. Позднее Майкла Помпео принял в своей резиденции Бочаров Ручей президент России Владимир Путин.

Среди основных тем на переговорах были вопросы противоракетной обороны, договоров о сокращении наступательных вооружений и сокращении ракет средней и меньшей дальности, кризис в Венесуэле и ситуация вокруг соглашения по ядерной программе Ирана.