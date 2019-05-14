Сочи, Краснодарский край, 14 мая, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с государственным секретарем США Майком Помпео в Сочи продлились чуть более полутора часов. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Майк Помпео

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский лидер принял Помпео в своей резиденции Бочаров Ручей в Сочи. Перед этим госсекретарь США вёл переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

С российской стороны помимо президента также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, помощник президента России Юрий Ушаков и директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Американскую делегацию возглавлял Помпео. Также с американской стороны присутствовали посол США в Москве Джон Хантсман, спецпредставитель США по сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер.

Переговоры начались в 21:10 по московскому времени и завершились в 22:45.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, на встрече с Помпео российский лидер подчеркнул готовность Москвы вернуться к диалогу по всем аспектам контроля над вооружениями. Также президент России отметил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном вопросы противоракетной обороны, договоров о сокращении наступательных вооружений (СНВ) и о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).