Минск, 14 мая, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Деньги белорусских налогоплательщиков будут направлены на культивацию, пропаганду и применение языка, о котором не упоминается в Конституции и законе о языках. Более того: Национальная академия наук республики подтвердила небезосновательность опасений о запросе на «белорусский русский язык». Об этом говорится в официальных ответах из органов государственной власти и управления Белоруссии, копиями которых располагает редакция ИА REGNUM .

Marc Veraart Минск

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась в опубликованном 25 марта интервью порталу tut. by заявил: «Надо признать, что национальный язык — одна из основ национальной самоидентификации любого народа. Если мы говорим о защите своей идентичности, мы должны культивировать одну из его основ — язык. Культивировать, пропагандировать, применять — об этом речь идет».

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В связи с этим заявлением к нему была направлена письмо с просьбой разъяснить, в какой статье Конституции, или в какой статье закона «О языках в Республике Беларусь», или ином законе содержится толкование термина «национальный язык», и как это толкование соответствует сказанному им в интервью. Также содержалась просьба разъяснить, применим ли термин «национальный язык» к русскому языку с точки зрения действующего в Белоруссии законодательства, о каком из двух государственных языков шла речь в интервью и как сказанное госсекретарём соотносится с конституционно закреплённым равенством двух языков. Зася попросили разъяснить, как именно Совбезом планируется «культивировать» какой именно язык.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии свой ответ сформулировал в одном абзаце: «С учетом того, что в указанном интервью тезисы о национальном языке опираются на общепринятую лексику, изложены вполне ясно, не противоречат законодательству и не предполагают Вашего обязательного с ними согласия, вступать в неконструктивную полемику по данному вопросу представляется нецелесообразным».

Обращение с теми же вопросами со ссылкой на то же интервью получил и министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь. Располагая квалифицированными юристами, министр, тем не менее, переадресовал вопросы в Мингорисполком и Академию наук.

Начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова в ответе на пересланное из Минкультуры обращение сообщила, что оно «рассмотрено службами Мингорисполкома», однако при этом не нашлось ни одного специалиста, в компетенцию которого входило бы разъяснение терминов «национальный язык» и «язык нации». Тем не менее, в ссылках чиновницы на действующее законодательство немало интересного.

«В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 26 января 1990 г. № 3094-XI (ред. от 03.01.2013) «Аб мовах у Рэспублiцы Беларусь» граждане Республики Беларусь гарантируется право пользоваться национальным языком, который является языком той части населения государства, национальность которой определяет официальное наименование государства», — сообщила Рудикова.

Отметим, что полностью статья 3 закона о языках выглядит так: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право пользоваться их национальным языком. Им гарантируется также право обращаться в государственные органы, органы местного управления и самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения на белорусском, русском или другом приемлемом для сторон языке. Решение по существу обращения оформляется на белорусском или русском языке».

Рудикова также сослалась на ст.17 закона «О наименованиях географических объектов», в котором говорится, что наименования таких объектов и объектов транспортной инфраструктуры «присваиваются на белорусском языке, с которого способом транслитерации передаются на русский язык». Госкомитет по имуществу Белоруссии постановлением №38 от 11 июня 2007 года принял редакцию Инструкции по транслитерации географических объектов, в соответствии с которой «передача наименований географических объектов осуществляется буквами латинского алфавита с белорусского языка.

«Для идентификации наименований на латинице с первоисточником на белорусском языке наименования указываются в паре (ст.м. Кастрычтцкая — Kastrydnickaja. ст.м. У сход — Uschod), — разъяснила начальник управления культуры Мингорисполкома. — Написание на информационных указателях наименований на русском языке и латинице нарушит главную — адресную функцию наименования географического объекта (ст.м. Октябрьская Kastrycnickaja, ст.м. Восток — Uschod)». Каким образом русский язык нарушает эту «адресность», естественно, не указывается — нет специалистов.

Она также констатировала: «Размещение вывесок на вокзалах, улицах, зданиях государственных учреждений, в Минском метрополитене и других общественных местах с использованием одного, белорусского языка, не противоречит Законодательству Республики Беларусь».

Возникает только один вопрос — почему тогда рядом с белорусским языком находятся латинизированные версии белорусского, а не русскоязычные версии наименований объектов — нарушение принципа равноправия двух языков налицо.

Стоит напомнить, что в ст.17 Конституции Белоруссии сказано: «Государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и русский языки». Законодательно закреплён их равный статус, а в законе о языках речь идёт о праве граждан использовать их «национальный язык». В то же время, судя по ответам из Минкультуры и Совбеза, разъяснить значение термина «национальный язык» они не в состоянии.

Однако ещё больший интерес представляет ответ на адресованное в Минкультуры обращение, под которым поставил подпись академик, профессор, доктор филологических наук, первый замдиректора по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Белоруссии Александр Лукашанец.

«Термины «национальный язык» и «язык нации» являются научными терминами, содержание которых во многом обусловлено социолингвистическими, социально-историческими и политическими факторами. Эти понятия исследуются в научных трудах и толкуются в энциклопедических словарях, в том числе специальных», — сообщил Лукашанец.

При этом в одном случае он сослался на «Советскую энциклопедию» 1990 года издания, в другом — на «Белорусскую энциклопедию» 2000 года издания, констатировав, что содержание понятия «национальный язык» в зависимости от разных факторов «может приобретать разное толкование» и «получает различное наполнение».

Лукашанец сообщил: «Важно также отметить, что понятие «национальный язык» не равнозначно понятиям «государственный язык» и «родной язык». В многонациональных и многоязычных социумах (странах) определения понятия «национальный язык» по отношению к сосуществующим языкам, как правило, различаются. Примером этого является Республика Беларусь, в которой конституционно закреплен государственный статус белорусского и русского языков».

Далее Лукашанец в ответе на обращение, пересланное ему из Минкультуры, сообщил:

«Исходя из общепринятых и устоявшихся определений понятий «нация» и «национальный язык» применительно к Республике Беларусь следует:

1. Белорусская нация — это все граждане Республики Беларусь независимо от национально-этнической принадлежности, вероисповедания, родного языка и т.д.

2. Белорусский язык в Республике Беларусь — это:

национальный язык белорусской нации, т. е. всех граждан Республики Беларусь независимо от национально-этнической принадлежности, вероисповедания и т.д.;

национальный язык белорусов по национальности, как граждан Республики Беларусь, так соотечественников за рубежом;

государственный язык Республики Беларусь.

3, Русский язык в Республике Беларусь — это:

национальный язык русских по национальной принадлежности граждан Республики Беларусь;

государственный язык Республики Беларусь».

Однако особого внимания заслуживает следующее за этими определениями примечание, из которого следует, что официальная позиция властей Белоруссии заключается в отказе русскому языку в статусе национального языка. Фактически НАН Белоруссии обосновала невыполнение конституционной нормы и политический заказ на конструирование новояза, известного в современной публицистике под разными названиями («беларуский русский язык» и др.).

«Примечание. Государственный русский язык в Республике Беларусь, являющийся преимущественным языком общения для большинства граждан страны, в настоящее время не может претендовать на статус национального языка белорусской нации (т.е. всех граждан Республики Беларусь). Для этого он должен приобрести статуе отдельного национального (белорусского) варианта русского языка с нормативно закрепленными в словарях, грамматиках и под. особенностями, которые отличали бы его от русского языка российского русскоязычного социума», — сказано в документе НАН Белоруссии.

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Напомним, выступая 19 апреля с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко заявил: «У нас два государственных языка, два — русский и белорусский! Не украинский, не российский. Русский, вы понимаете? Русский, в который мы душу вложили! Вместе с русскими людьми воевали — это наше общее достояние».

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До этого на совместном заседании коллегий министерств культуры России и Белоруссии министр культуры РФ Владимир Мединский попросил своего белорусского коллегу Юрия Бондаря уделить внимание защите русского языка, получив заверения в том, что русскому языку в Белоруссии ничего не угрожает. Представители белорусского гражданского общества придерживаются противоположной оценки происходящего, указывая на перекосы политики «белорусизации».