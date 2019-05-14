Нью-Йорк, США, 14 мая, 2019, 23:25 — ИА Регнум. В Совете Безопасности ООН состоялись первые закрытые консультации по кризису в Венесуэле после попытки госпереворота в этой стране, сообщает 14 мая ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

По информации агентства, встреча была организована по инициативе представителей Франции.

«Встреча была созвана по инициативе европейцев, в первую очередь французов, которые хотели рассказать об итогах прошедшего 6−7 мая заседания контактной группы по урегулированию кризиса в Венесуэле», — цитирует ТАСС слова Дмитрия Полянского.

По его мнению, это была первая встреча, направленная на откровенное обсуждение ситуации, а не на продвижение «месседжей» США или их сателлитов.

По словам Полянского, российская делегация призвала Совбез ООН «не осложнять жизнь венесуэльцев» незаконными санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 мая в Сочи министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео, призвав Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.