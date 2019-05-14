В Совбезе ООН прошли первые закрытые консультации по Венесуэле
Нью-Йорк, США, 14 мая, 2019, 23:25 — ИА Регнум. В Совете Безопасности ООН состоялись первые закрытые консультации по кризису в Венесуэле после попытки госпереворота в этой стране, сообщает 14 мая ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.
По информации агентства, встреча была организована по инициативе представителей Франции.
«Встреча была созвана по инициативе европейцев, в первую очередь французов, которые хотели рассказать об итогах прошедшего 6−7 мая заседания контактной группы по урегулированию кризиса в Венесуэле», — цитирует ТАСС слова Дмитрия Полянского.
По его мнению, это была первая встреча, направленная на откровенное обсуждение ситуации, а не на продвижение «месседжей» США или их сателлитов.
По словам Полянского, российская делегация призвала Совбез ООН «не осложнять жизнь венесуэльцев» незаконными санкциями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 мая в Сочи министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео, призвав Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.