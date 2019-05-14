Любытино, Новгородская область, 14 мая, 2019, 23:16 — ИА Регнум. В Новгородской области восстановлено движение на участке дороги Вычерма — Любытино, где 13 мая в результате обильных осадков произошёл обвал грунта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, работы по восстановлению дороги начались ещё ночью.

Novreg.ru Восстановительные дорожные работы

Подрядчик — компания «Спецстрой» — провела работы за собственный счёт, так как контракт на ремонт этого участка дороги ещё не закрыт.

Отметим, что дороги в Любытинском районе с 2017 года ежегодно страдают от обильных осадков. Дороги здесь размывало и летом 2017 года, и в апреле 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с паводком в 2017 году в Новгородской области объявлялась чрезвычайная ситуация.