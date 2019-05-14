Киев, 14 мая, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Одним из главных факторов отставки председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука стало личностное непринятие его фигуры на этом посту другими судьями, считает советник избранного президента Украины Владимира ЗеленскогоРуслан Рябошапка.

Sebastian Pereira Станислав Шевчук

«Многие судьи КС жаловались на то, что сами процедуры в КС осуществлялись не так, как это предусмотрено законом, а часто управлялись в ручном режиме главой суда, было много других процедурных нарушений», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Рябошапка также отметил, что оперативным избранием нового главы КС судьи «продемонстрировали зрелость и сознательность», не создав препятствий для приведения к присяге нового главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня судьи Конституционного суда Украины большинством голосов отстранили Станислава Шевчука от должности председателя суда, новым главой КС была избрана судья Наталья Шаптала.