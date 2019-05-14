Пугачёво, Удмуртия, 14 мая, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Первые наряды сотрудников Росгвардии начали охранять территорию бывшего 102 арсенала Минобороны РФ в селе Пугачево. Об этом сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин.

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«Охрану территории бывшего арсенала по периметру продолжат осуществлять военнослужащие войсковой части посёлка Кизнер», — уточнил Юрин и добавил, что мониторинг периметра с использованием технических средств осуществляют сотрудники территориального отдела полиции и работники отдела ГО, ЧС, а также подразделения общественной безопасности администрации района.

Во второй декаде мая планируется увеличить численность военнослужащих и плотность нарядов.

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По словам главы администрации, работы по утилизации снарядов на территории полигона завершатся в ноябре 2019 года. Сейчас эти мероприятия проводит ЗАО «Форпост Балтики Плюс». В 2020 году аналогичные работ продолжатся.

«В целом бывший арсенал представляет собой угрозу не только как территория, способная повлечь чрезвычайную ситуацию, но и как объект, отрицательно влияющий на общественную безопасность», — подчеркнул Юрин.

С начала 2018 года до мая 2019 года за кражу металлических элементов с территории арсенала привлекли к уголовной ответственности 42 человека. На территории Малопургинского района в то же время возросло с 9 до 12 число преступлений в связи с незаконным оборотом оружия.

За осенне-зимний период из-за детонации снарядов два человека, которые собирали лом на территории арсенала, пострадали.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 мая 2018 года на территории бывшей военной части 86 696 в Пугачево вспыхнул пожар, сопровождающийся взрывами. Площадь пожара превысила 270 га. Людей из опасной зоны эвакуировали. Полностью ликвидировать все очаги задымления удалось только к утру 22 мая.

По оценке специалистов инженерных войск Министерства обороны и саперов Росгвардии, на территории бывшего арсенала к концу июня оставалось около 2 млн взрывоопасных предметов.

До 1 июля техническую территорию вокруг Пугачево охранял взвод военных, состоящий из 28 человек, с целью предотвращения доступа посторонних лиц. Позднее для проведения работ по очистке территории от взрывоопасных предметов прибыли инженерные войска, также работы проводил НПФ «Специальные технологии». 17 июля работы по утилизации взрывоопасных предметов были приостановлены на неопределенный срок.

Между тем на техническую территорию арсенала неоднократно проникали местные жители с целью сбора лома металлов.

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