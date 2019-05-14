Дамаск, 14 мая, 2019, 22:54 — ИА Регнум. В Сирии за последние сутки боевики радикальных группировок обстреляли девять населенных пунктов в двух провинциях, сообщил 14 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

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Обстрелам подверглись населённые пункты в сирийских провинциях Латакия и Хама. В частности, в Латакии обстреляны семь поселений, а в провинции Хама — два населенных пункта.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кермель (дважды), Кесаб, Дарх-Абу-Асад, Санджека, Джубб-Эз-Зарур, Нахшеба и Сафсафа провинции Латакия, Эль-Хуаш и Скальбия провинции Хама», — сказал Виктор Купчишин.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент в северных районах провинции Хама проходит военная операция сирийских правительственных войск, поддержку которой оказывают ВКС России.