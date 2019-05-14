Ереван, 14 мая, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян явится в суд, чтобы поручиться за изменение меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщил журналистам адвокат Айк Алумян после заседания суда во вторник, на котором рассматривался вопрос обоснованности применения меры пресечения в отношении Кочаряна.

president.am Роберт Кочарян (слева) и Бако Саакян

Ранее адвокаты представили обращение, в котором поручившиеся действующий президент Нагорного Карабаха и второй президент НКР Аркадий Гукасян гарантируют, что в случае освобождения из-под ареста Кочарян будет вести себя должным образом, не станет препятствовать следствию и не совершит действий, запрещенных Уголовным кодексом. Они ручаются, что он будет присутствовать на заседаниях суда в течение всего судебного процесса и просят заменить арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Сегодня, 14 мая, суд общей юрисдикции продолжил рассмотрение вопроса меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

С короткой речью выступил Роберт Кочарян. Он заявил, что предварительное следствие направлялось. Он также заявил о проявленном к нему предвзятом подходе.

В ходе судебного заседания прокуроры продолжали настаивать на том, что Кочарян должен остаться под стражей. Прокурор Петрос Петросян отметил, что, хотя Кочарян не препятствовал расследованию дела, однако когда он находился на свободе, он выразил желание выехать из страны, что они сочли риском побега. После этого судья задал прокурорам ряд вопросов, пытаясь получить ответ на вопрос о том, откуда возникли подозрения, что Кочарян должен был уехать из страны.

В начале сегодняшнего заседания суд отклонил ходатайство адвокатов Кочаряна об отводе судьи.

Экс-президент Армении по уголовному делу о событиях 1−2 марта 2008 года обвиняется в насильственном изменении конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами. Согласно другому обвинению, Роберт Кочарян в феврале и мае 2008 года получил от бизнесмена Сильвы Амбарцумян взятку в особо крупном размере — 3 млн долларов.

По этому делу проходят еще трое высокопоставленных должностных лиц.

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