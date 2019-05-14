Санкт-Петербург, 14 мая, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Народный артист России, тромбонист Виктор Сумеркин скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского Дома музыки.

Capella-spb.ru Виктор Сумеркин

«В ночь с 12 на 13 мая ушёл из жизни выдающийся тромбонист Виктор Сумеркин, профессор Санкт-Петербургской консерватории. Дом музыки выражает соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Васильевича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сумеркин принадлежал к числу видных представителей инструментального исполнительства и был «настоящим светилом русской педагогики в области обучения игре на тромбоне». Его имя широко известно как в России, так и за рубежом. Многие ученики Сумеркина сегодня играют в оркестрах России и стран СНГ, а также в Германии, Колумбии, Израиле, Южной Корее, Вьетнаме, Польше.

Прощание с народным артистом состоится 15 мая в 14:00 в крематории Санкт-Петербурга.