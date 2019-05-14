Минск, 14 мая, 2019, 22:24 — ИА Регнум. Противоречащий действующему законодательству и Конституции законопроект о государственной поддержке одного из двух государственных языков в Белоруссии не будет включён в план подготовки законопроектов на 2020 год. Об этом говорится в ответе директора Национального центра законодательства и правовых исследований Белоруссии Вадима Ипатова на запрос члена Палаты представителей Национального собрания (НЦЗПИ) Белоруссии Елены Анисим.

House.gov.by Елена Анисим

Скандально известная «палаточница» и лидер «Товарищества белорусского языка» («ТБМ»), ещё недавно на страницах своего издания пропагандировавшего терроризм и русофобию, предлагала включить в план законопроектов на 2020 год проект закона «О государственной поддержке белорусского языка». Опубликовав на своей странице в социальной сети ответы минюста и Национального центра законодательства и правовых исследований, выступившая против норм белорусской Конституции Анисим констатировала: «Получила первые ответы по поводу законопроекта. Как и полагала, поддержки и понимания ждать не приходится».

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Законопроектом предлагалось учредить «Департамент белорусского языка при президенте РБ» и Государственную инспекцию этого департамента — своеобразную «языковую полицию», отдельные методы которой отработаны националистами на Украине, в Прибалтике и в Белоруссии. Госинспекция нового департамента должна была, по мнению Анисим, осуществлять «контроль за исполнением законодательства о белорусском языке и проверок в этой сфере» (на самом деле в Белоруссии нет законодательства «о белорусском языке» — прим. Ред.). Предлагалось учредить должности «уполномоченных по делам поддержки белорусского языка» при местных советах и другие меры, которые министр юстиции Олег Слижевский признал не соответствующими Конституции и действующему законодательству, указав на конкретные статьи.

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Центр направил запросы в госорганы, которые, согласно ответу на письмо Анисим, «выступили против включения законопроекта в план подготовки законопроектов на 2020 год». Вадим Ипатов напомнил националистке о статье 17 Конституции и законе «О языках в Республике Беларусь», констатировав: «Нормы, которые предусматривают обязательное использование только белорусского языка в рамках отдельных правоотношений, противоречат Конституции Республики Беларусь».

Напомним, что Генпрокуратура, КГБ и другие госорганы Белоруссии никак не отреагировали на пропаганду терроризма и русофобии зарегистрированным мининформации изданием ТБМ. Более того, Александр Лукашенко регулярно предоставляет председателю ТБМ возможность обозначиться в диалоге с собой, что многие рассматривают как намёк на неприкосновенность и покровительство руководством республики радикального национализма — как это было на Украине до начала гражданской войны.