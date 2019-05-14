Калуга, 14 мая, 2019, 19:56 — ИА Регнум. 14 мая в Обнинске Калужской области губернатор Анатолий Артамонов принял участие в работе выездной сессии дискуссионной площадки «Финансовая доступность для малого и среднего предпринимательства (МСП)».

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области обсудили финансовую доступность для МСП

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, мероприятие проходит в третий раз, его организует Калужское региональное отделение Банка России по ЦФО при поддержке правительства области и институтов экономического развития.

В работе дискуссионной площадки приняли участие директор департамента стратегического развития финансового рынка Центрального банка РФ Владимир Таможников, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» Виктория Кузнецова, управляющая отделением по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по ЦФО Ирина Карлаш, а также представители регионального бизнеса. За ходом работы дискуссионной площадки в режиме видеоконференцсвязи наблюдали практически все регионы России. У их представителей была возможность включиться в разговор, обозначить проблемы и высказать предложения по улучшению финансовой доступности для МСП.

В центре внимания — темы: «Эффект реализации программ государственной поддержки МСП на уровне региона» и «Инструменты лизинга и факторинга для предпринимателей».

Подчеркивая актуальность обсуждаемых вопросов, Анатолий Артамонов заметил, что их решение напрямую влияет на эффективность работы малого сектора экономики. «Малый бизнес в Калужской области представлен более чем 44 тысячами субъектов. В прошлом году за счет средств областного и федерального бюджета на поддержку предпринимательства было направлено более 118 миллионов рублей. В области создано «Агентство развития бизнеса», которое консультирует по вопросам правового обеспечения и финансового планирования, помогает в подборе персонала, проводит обучение и повышение квалификации сотрудников. Фактически, это прототип центра «Мой бизнес», который в рамках нацпроекта будет создан в каждом регионе страны», — подчеркнул губернатор. Кроме этого, он отметил, что в области действует широкий спектр налоговых преференций для предпринимателей, в том числе в рамках пилотного проекта по самозанятым. В 2016 году заключено соглашение с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. К настоящему времени объем кредитов, выданных предпринимателям региона с привлечением гарантий и поручительств Корпорации МСП, превысил 5,8 млрд. рублей.

Губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что одной из главных проблем в деятельности предпринимателей остается доступность кредитов. В числе причин — их высокая стоимость, избыточность требований банков к документам и обеспечению заемщиков, неразвитость кредитования микробизнеса и стартапов. «Сильно ограничены лимиты финансирования по «Программе 6,5» Корпорации МСП, недостаточно число работающих по ней уполномоченных банков. Это вынуждает предпринимателей переходить из одного банка в другой для получения кредита», — заметил губернатор. По его мнению, необходимо расширить список уполномоченных банков и сделать их более доступными.

Глава Калужской области обратил внимание на то, что пути решения этих и других вопросов нужно искать совместно представителями банков, инфраструктуры поддержки малого бизнеса, экспертами, предпринимателями. Анатолий Артамонов поблагодарил руководство ЦБ и калужского отделения за инициативу проведения дискуссий по актуальным для бизнеса темам, выразив готовность поддержать их работу в нашем регионе на постоянной основе. «На ближайшие годы президентом страны поставлена задача увеличить число субъектов малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан, предпринимателей, которые ведут экспортную деятельность, повысить вклад малого бизнеса в общенациональный валовой продукт. Без поддержки финансовых институтов это будет сделать очень сложно», — резюмировал глава региона.

Комментируя темы дискуссионной площадки, директор департамента стратегического развития финансового рынка Центрального банка РФ Владимир Таможников отметил, что мегарегулятор, действуя в рамках своей стратегии развития финансового рынка на 2019−20 121 годы, уделяет особое внимание доступности средств для МСП. И не только банковских кредитов, но и других вариантов финансирования. «Лизинг является вторым по финансовым объемам рынком после банковского. Но этот инструмент менее востребован малым и средним бизнесом, — заметил он. — В настоящее время в России реализуется реформа лизинга с целью повышения прозрачности этого рынка. Уже принят в первом чтении законопроект, предусматривающий введение регулирования деятельности лизинговых компаний, получающих меры господдержки».

По словам Владимира Таможникова, это позволит обеспечить добросовестную практику и устойчивость их работы. «Банк России сейчас занимается снятием технических барьеров на пути малого и среднего бизнеса к широкому использованию факторинга. Кроме того, российским парламентом принят в первом чтении законопроект о краудфандинге. Эта доступная и современная финансово-технологическая платформа позволит МСП быстро и в электронном виде получать средства для развития», — подчеркнул он.