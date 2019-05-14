Пекин, 14 мая, 2019, 19:41 — ИА Регнум. В Пекине проходит международная конференция по диалогу между цивилизациями Азии. В рамках форума, на его полях проходят встречи партийно-государственных лидеров КНР с зарубежными гостями. Как сообщает 14 мая Синьхуа, председатель КНР Си Цзиньпин принял и провел встречу с королем Камбоджи Нородомом Сиамони.

Пекин

Глава КНР и КПК также провел переговоры с президентом Сингапура Халимой Якоб, президентом Греции Прокописом Павлополусом, президентом Шри-Ланки Майтрипалой Сирисеной, премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Вечером Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюаньдал банкет в честь участников форума.