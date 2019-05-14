Душанбе, 14 мая, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Дирекция «Таджикфильма» направила официальный запрос в представительства YouTube в России и Казахстане, так как в Таджикистане такого представительства нет, с просьбой не размещать видеоролики таджикистанских видеоблогеров на своем канале без разрешения «Таджикфильма». При этом в налоговом комитете Таджикистана считают, что видеоблогеры, размещающие свои ролики в YouTube должны платить налоги со своих доходов. Об этом 13 мая сообщило «Радио Озоди».

(сс) Esther Vargas Youtube

Подобное решение было вызвано тем, что некоторые видеоматериалы, представляемые на YouTube таджикистанскими видеоблогерами, по мнению таджикистанского киносообщества, низкого качества и содержания. По словам заведующего государственной дирекцией «Таджикфильм» Носира Рахмона, он не против деятельности блогеров, однако ему бывает стыдно за содержимое отдельных видео.

Также он отметил, что в соответствии с действующим законодательством Таджикистана, для производства и публикации видео-и аудиоматериалов нужно получить разрешение.

Таджикистанские блогеры, конечно, не согласны с такой позицией «Таджикфильма». Они рассматривают данные действия как новый вид давления и цензуру. По их словам, на YouТube выкладываются те ролики, которые интересны подписчикам.

Некоторые блогеры не отрицают, что определенные видео, выкладываемые на видеохостинг, нарушают моральные принципы. Однако, для того чтобы такие ролики были заблокированы или же сняты с просмотра, достаточно обратиться с жалобой в администрацию YouТube. И подобный тотальный контроль не нужен.

Деятельностью видеоблогеров заинтересовались и в налоговом комитете страны. Одни из представителей комитета, Завкибек Шодиен, отметил, что специальной статьи для налогообложения видеоблогеров в налоговом кодексе Таджикистана на данный момент нет. Но блогеры, как и другие предприниматели, обязаны получить патент и производить налоговые отчисления в бюджет страны.

Так в 2018 году владельцы YouТube обязались распределять до 60% прибыли от рекламы на страницах пользователей самим пользователям этих страниц. Поэтому на сегодняшний день размещение видео на Youtube — это своеобразный способ заработать на лайках и просмотрах.

Отметим, что в странах постсоветского пространства за одну тысячу просмотров блогер может получить лишь 20−50 центов. А для того чтобы получить свой процент дохода, на страницу видеоблогера должно быть подписано более тысячи человек, а просмотр этой страницы в течение года должен составить не менее 4 тысяч часов.