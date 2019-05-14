Киев, 14 мая, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Судьи Конституционного суда Украины (КСУ) выразили недоверие председателю суда Станиславу Шевчуку.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

Соответствующее решение было принято во время собрания во вторник, 14 мая, сообщает государственное информагентство «Укринформ» со ссылкой на информацию осведомленного собеседника в суде.

Отмечается, что за это решение проголосовало большинство судей КСУ.

Вместе с тем источник издания отметил, что правовых последствий это решение не имеет, поскольку в украинском законе «О Конституционном суде» не прописана процедура увольнения председателя КСУ, кроме как по собственному желанию.

«Это был сигнал председателю, что у него нет поддержки среди судей», — добавил собеседник.

Агентство сообщает, что нынешнему главе КСУ вряд ли удастся сохранить свой пост — хотя он не захотел добровольно уйти с должности, судьи приступили к голосованию об его отставке с должности судьи в соответствии с заключением Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, которое было утверждено еще в апреле.

Будет ли это решение официально утверждено уже сегодня — не сообщается.

Вместе с тем юристы уже обращают внимание, что со свержением Шевчука возникает определенный казус — и.о. главы КСУ не может приводить к присяге новоизбранного президента страны Владимира Зеленского, как положено по Конституции.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2019 г. Шевчук выступил с заявлением о том, что Конституционный суд Украины под его руководством «не подстраивается под политическую конъюнктуру, не выполняет заказов, а осуществляет свою важнейшую конституционную функцию сохранения и защиты конституционного порядка в стране».

Шевчук заверил, что суд не будет подвергаться какому-либо давлению и будет демонстрировать независимость и компетентность.

«Над нами только Конституция», — заявил он.