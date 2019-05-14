Дамаск, 14 мая, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад призвал сирийских армян, которые эмигрировали из страны в годы войны, вернуться и присоединиться к работам по восстановлению родины. Об этом он заявил во время встречи с католикосом Великого Дома Киликийского, eго Святейшеством Арамом Первым.

alikonline.ir Католикос Арам Первый (слева) и Башар Асад

Согласно пресс-службе Католикоса, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с сирийскими армянами.

Президент Асад отметил, что армяне Сирии всегда были верными гражданами и внесли большой вклад в развитие страны.

До войны в Сирии проживало около 250 тысяч армян. В основном армяне проживали в Дамаске, Алеппо и Латакии.

В годы войны около 130 тысяч армян эмигрировали, а около 22 тысяч из них нашли убежище в Армении.