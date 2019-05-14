Мадрид, 14 мая, 2019, 19:24 — ИА Регнум. «Балканы, одна из самых сложных головоломок Старого света, превратились в последний фрагмент европейской мозаики, который почти невозможно пристроить, — пишет испанское издание El Pais. — Через два десятилетия после югославских войн большая часть региона сохраняет шаткое политическое, экономическое и социальное равновесие, пока ее возможное вступление в Европейский союз продолжает оставаться под вопросом и может затянуться на долгие годы».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Новый срок полномочий, который начнет отсчитываться с европейских выборов 26 мая, станет решающим для определения позиции Брюсселя относительно расширения — возможно, последнего — которое блок стран сейчас не рискует пытаться переварить. Европейский клуб во многом остается травмированным «большим взрывом» 2004 года, когда в него резко вступили 10 государств, в том числе Польша и Венгрия, насчет готовности которых были серьезные сомнения. Однако история неоднократно демонстрировала рискованность пренебрежения Балканами — регионом, не раз показавшим свой устрашающий потенциал в том, что касается дестабилизации континента. Здесь началась Первая мировая война и произошли последние массовые убийства и этнические чистки Европы XX века.

«Только две страны из рожденных после кровавого распада Югославии, Словения и Хорватия, сумели вскочить на европейский поезд стабильности и процветания. Другие страны региона, такие как Греция, Румыния и Болгария, тоже уже стали частью клуба. Оставшиеся 18 миллионов человек, распределенные между шестью государствами (Сербией, Боснией и Герцеговиной, Албанией, Северной Македонией, Косово и Черногорией), по-прежнему пребывают в сложной геостратегической ситуации столкновения интересов как традиционных хозяев полуострова, России и Турции, так и двух супердержав XXI века, США и Китая», — напоминает El Pais.

Европейская комиссия настаивает на том, чтобы политика расширения и добрососедских отношений продолжала оставаться одним из приоритетных инструментов стабилизации периферии ЕС — в частности, балканского региона. Правда, действующий председатель комиссии, Жан-Клод Юнкер, при вступлении в должность в 2014 году пообещал ничто иное, как то, что вплоть до истечения его полномочий (в 2019 году) никаких новых членов блок стран не примет.

Обещание Юнкера было нетрудно выполнить, добавляет испанское издание, поскольку после вступления в Евросоюз Хорватии (в 2013 году) ни один из кандидатов не был в состоянии в краткосрочной перспективе добиться соответствия европейским критериям. Истинной целью комиссии было дать четкий политический сигнал, чтобы снизить беспокойство граждан ЕС, якобы напуганных неудержимым расширением европейского клуба.

Тем не менее сигнал Юнкера также вызвал опасное чувство подавленности у желающих присоединиться к блоку. А синдром Турции — страны, которая просила о вступлении в ЕС в 1987 году и 30 лет спустя находится на грани того, чтобы окончательно хлопнуть дверью, — может распространиться и на балканские государства, побудив их искать убежища в столицах, «весьма далеких от Брюсселя», подчеркивает El Pais, намекая в первую очередь на Москву.