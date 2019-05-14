Могадишо, 14 мая, 2019, 19:22 — ИА Регнум. В столице Сомали взорван заминированный автомобиль, погибли не менее трех человек, 14 мая передает агентство Associated Press.

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Ответственность за атаку, которая произошла вблизи штаб-квартиры властей округа Варта-Набада в Хартуме, возлагается на группировку «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее 14 мая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила еще один теракт в Сомали, в результате которого были ранены три человека.

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