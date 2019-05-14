Ахтубинск, Астраханская область, 14 мая, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на совещании в Ахтубинске указал на ряд конкретных проблем и вопросов Астраханской области, требующих решения. Как сообщает ИА REGNUM, к ним президент отнёс работу порта «Оля», плачевное положение судостроения и модернизацию автотранспортной инфраструктуры.

temirov1960 Порт «Оля»

К порту для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов «Оля» ещё в 2004 году была проведена железнодорожная линия, но в полную силу, по данным президента, он до сих пор не заработал. В качестве решения проблемы президент предложил ввести специальные условия для привлечения транзитных грузов и инвесторов, которые будут готовы построить соответствующую инфраструктуру.

Также президент отметил сложное положение судостроительного завода «Красные Баррикады». Из-за проблем речного судоходства и судостроения он получает недостаточно заказов.

«В 2016 году на заседании президиума Госсовета были даны поручения по развитию речного судоходства и судостроения. Хотел бы сегодня услышать, что сделано за это время, какие есть предложения по эффективному хозяйственному использованию водных путей, речных путей, а значит, и по загрузке судостроительных предприятий.

Были конкретные поручения, в основном они выполнены, но хотелось бы посмотреть, что в результате. Нам же, как я уже неоднократно говорил, не поручения нужно исполнять как таковые формально, нам нужно добиваться результата», — заявил Владимир Путин.

Также президент отметил, что автодорожная инфраструктура региона требует модернизации. Реконструкция мостов и магистралей, строительство новых развязок позволят оживить деловую активность в регионе и прилегающих территориях, считает Владимир Путин. Современное и удобное транспортное сообщение должно также способствовать расширению межрегионального сотрудничества и решить острые экологические проблемы.

Говоря о вопросах социального развития, президент потребовал отчёт о проделанной работе и заверил, что социальные инициативы Астраханской области, направленные на повышение качества жизни людей, получат федеральную поддержку.