Сочи, Краснодарский край, 14 мая, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что инсинуации о якобы сговоре России с президентом США Дональдом Трампом — это полнейшая фикция. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал сегодня, 14 мая, по итогам переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Понятно, что подобные инсинуации — это полнейшая фикция», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Помпео, комментируя обвинения в адрес России в попытке повлиять на президентские выборы в США в 2016 году и подозрениях о якобы сговоре Москвы с высокопоставленными работниками администрации США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США вокруг этих ложных обвинений в адрес России сооружена огромная информационная кампания, цель которой — давление на республиканского президента Трампа и его администрацию.

И хотя все начатые в США расследования по этому «делу» показывают, что никакого сговора и никакого вмешательства не было, демократы всё равно продолжают педалировать эту тему.