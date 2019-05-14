Ахтубинск, Астраханская область, 14 мая, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Руководство Астраханской области должно разработать системные меры для решения экономических проблем региона, а также активнее работать над привлечением инвестиций, поддерживать промышленность и предпринимательство. Как передаёт ИА REGNUM, об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании в Ахтубинске.

Kremlin.ru Совещание по вопросам социально-экономического развития Астраханской области

«Очевидно, что для развития экономики и повышения качества жизни людей надо искать новые возможности для привлечения инвестиций, поддерживать промышленность и аграрно-промышленный комплекс, малое и среднее предпринимательство. Активнее модернизировать транспортную инфраструктуру, укреплять позиции таких перспективных отраслей, как логистика, туризм, пищевая промышленность. В полной мере использовать для этого и собственные ресурсы, и те возможности, которые дают наши национальные проекты и приоритетные программы», — заявил президент.

По его мнению, в решении проблем должна помочь новая Стратегия социально-экономического развития Астраханской области, поэтому Путин попросил врио губернатора Сергея Морозова доложить, как идёт её подготовка и какие основные цели планируется достичь. Глава государства подчеркнул, что регион обладает необходимым потенциалом, но для решения всех проблем нужны системные, а не фрагментарные меры.