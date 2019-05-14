Киев, 14 мая, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Национальное антикоррупционное бюро Украины вечером 14 мая задержало бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Наручники

Соответствующую информацию сначала распространили центральные украинские СМИ. после чего последовало официальное подтверждение от пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Согласно источнику, Аллерову вменяют растрату 81,635 млн гривен при неравноценном обмене недвижимого имущества. Отмечается, что действия экс-командующего Нацгвардией квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса — завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

«Это правда, Аллеров задержан НАБУ. Дело старое — то ли 2015, то от 2016 года. Связано с «заменой» квартир на Щорса на недвижку в Броварах (по другой инфе, на ул. Бориспольской в Киеве). Желающие за него заступаться пока не наблюдаются», — комментирует ситуацию журналист Соня Кошкина.

ИА REGNUM напоминает, что президент Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова 7 мая. Сам Аллеров в комментарии прессе объяснил, что решение об увольнении было его инициативой — накануне он написал заявление об отставке «по семейным обстоятельствам». Вместе с тем, силовик отметил, что позже готов продолжать работать на этом посту, если его назначит новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Назначен на должность Аллеров был в конце 2015 года.

«Я видел твердость и патриотизм этого генерала, который стоит горой за своих солдат и вместе с тем, сделает все, чтобы выполнить приказ командующего и защитить Украину», — сказал тогда Порошенко, представляя нового командующего.