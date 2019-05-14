Киев, 14 мая, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего командующего украинской Национальной гвардией Юрия Аллерова по подозрению в присвоении 81,6 млн гривен (около $3 млн). Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Victor Задержание

Сообщается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в зданиях Национальной гвардии и строительной корпорации «Укрбуд» в рамках уголовного дела о строительстве жилья военным.

Именно в рамках этого дела и был задержан бывший глава Нацгвардии Аллеров. Также были задержаны генеральный директор компании-застройщика и оценщик.

Действия всех задержанных квалифицируются по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Суть дела в том, что застройщик возводил жилой комплекс на территории бывшей военной части в центре Киева. В этом комплексе Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест.

Однако в 2016—2017 годах Нацгвардия и компания-застройщик заключили дополнительное соглашение, в рамках которого Нацгвардия отказывалась от квартир в жилом комплексе, расположенном в центре Киева, в пользу 65 квартир в доме застройщика на окраине Киева.

В ходе экспертизы было установлено, что государству такой обмен был явно невыгоден, так как суммарная стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась на 81,6 млн гривен меньшей той, по которой были оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия в доме на Печерске.