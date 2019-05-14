Брюссель, 14 мая, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Торжественный саммит в Брюсселе, посвященный десятилетию Восточного партнерства, отклонился 13 мая от запланированного сценария из-за Азербайджана. В конце саммита министрам иностранных дел ЕС и шести стран-членов программы так и не удалось принять единый документ. Баку отказался подписывать декларацию, так как в тексте не было никакого упоминания о территориальной целостности Азербайджана.

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При этом, как сообщает «Радио Свобода», в принятых в предыдущие годы документах это положение упоминалось, однако на этот раз европейские лидеры отвергли требование Баку и оставили документ без изменений. В результате впервые за 10 лет истории программы итоговое заявление было принято не от имени всех участников саммита, а только от имени министра иностранных дел ЕС Федерики Могерини.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров подтвердил, что предложенные Брюсселем формулировки были неприемлемы для Баку. Отвечая на вопрос о том, почему Баку отказался от подписания, Мамедъяров сказал, что вопрос нужно задать не ему, а представителям председательствующей сейчас в Евросоюзе страны — Румынии.

«Нас этот документ не удовлетворял, поскольку не включал в себя те принципы, которые закреплены в Хельсинкском Заключительном акте и Уставе ООН. По этой причине было принято решение, что декларация будет распространена только от имени верховного комиссара ЕС по внешней политике без ссылки на участников собрания», — заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Между тем, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе, подчеркнул, что Армения довольна результатами юбилейного саммита.

«Мы принципиально довольны результатами. Что касается итогового заявления, то оно было подписано Могерини, и выражает подходы стран — членов и Армении», — отметил министр иностранных дел Армении.

Кстати, ожидалось, что вчера, на юбилейном саммите Восточного партнерства, Азербайджан и ЕС, наконец, подпишут соглашение об углублении сотрудничества, вокруг которого ведутся переговоры уже более 4 лет.

Отвечая на вопрос о том, почему, тем не менее, документ не был подписан, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан отметил, что главное — качество, а не скорость, не скрывая, что у сторон есть разногласия, особенно в связи с политикой Азербайджана в области прав человека.