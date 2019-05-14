Ахтубинск, Астраханская область, 14 мая, 2019, 18:44 — ИА Регнум. В Астраханской области негативные факторы экономики приводят к недостатку рабочих мест и оттоку населения. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании в Ахтубинске.

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По словам президента, недостаток возможностей для самореализации людей приводит к тому, что в Астраханской области показатель оттока населения превысил средний по стране. Также он указал на другие проблемы региона.

«Темпы ввода жилья и в целом строительства в регионе ниже, чем в среднем по России. Неустойчивая динамика у инвестиций в основной капитал. И что особо хотел бы отметить — рост в промышленности и сельском хозяйстве пока слабо сказывается на реальных доходах жителей области. В прошлом году они были ниже, чем в среднем по России, а уровень безработицы, напротив, выше. При этом многие работники — особенно в аграрной и туристической сферах — могут рассчитывать только на сезонную занятость, и, получается, что имеют устойчивый доход лишь летом, в течение нескольких месяцев», — заявил Владимир Путин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, при этом президент отметил, что валовый региональный продукт в Астраханской области за 2018 год вырос на 6,2%, промышленное производство — на 16,2%, производство сельхозпродукции — на 5,8%. Эти показатели превысили средние цифры по стране.