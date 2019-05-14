Ташкент, 14 мая, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Российской общественной деятельнице Ирине Хакамаде запретили выступать в лекциями в Ташкенте, которые должны были начаться с 11 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Valerij Ledenev Ирина Хакамада

По словам организаторов мероприятия, выступлению Хакамады предшествовала большая рекламная компания, уже распроданы все билеты, однако в последний момент разрешение на выступление не было выдано.

Как сообщил ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией, власти Узбекистана всегда требуют текста лекций у иностранных спикеров, который они внимательно изучают.

«Однако как такового текста не существует, подобные спикеры общаются с публикой свободно, без заготовок, есть только тема, но власти требуют именно полный текст», — отметил собеседник агентства.

В настоящее время организаторы лекций объявили о процедуре возврата билетов и очень огорчены тем, что средства на рекламную компанию безвозвратно потеряны.