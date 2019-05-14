Брюссель, 14 мая, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Участвующие в посвященной 10-й годовщине «Восточного партнерства» ЕС конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 мая в Брюсселе провели краткую беседу. Об этом в интервью «Радио Азатутюн» сообщил Никол Пашинян.

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«Невозможно разрешить какой-либо конфликт, ориентируясь исключительно на интересы одной из вовлеченных сторон, потому что я считаю, что самым важным препятствием на пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта является позиция Азербайджана не разговаривать с Карабахом. Правда состоит в том, что у этого конфликта есть три стороны — Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения. Мы считаем, что очень важно иметь подходящие переговорные рамки для разрешения этого конфликта», — заявил премьер-министр Армении.

Отвечая на вопрос о том, говорил ли он с президентом Азербайджана, Пашинян сказал: «Да, это был короткий разговор о текущей ситуации».

На вопрос, есть ли планы еще раз встретиться с Алиевым, премьер-министр Армении ответил так: «Планов пока нет, но я уверен, что переговоры продолжатся. Очень важно, чтобы Нагорный Карабах вернулся за стол переговоров, это очень важно. Без Нагорного Карабаха невозможно реальное урегулирование проблемы».

Пашинян и Алиев приняли участие в ужине, данном от имени председателя Европейского совета Дональда Туска.

Позже пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян представил подробности о неформальных контактах Пашиняна и Алиева в Брюсселе. Владимир Карапетян отметил, что стороны обменялись мнениями о сложившейся ситуации.

«Хочу сказать, что это было официальное мероприятие, организованное в честь стран Восточного партнерства. Да, премьер-министр Армении и президент Азербайджана были за одним столом. Состоялась короткая беседа, была обсуждена ситуация на линии соприкосновения. То есть, состоялся обмен мнениями о ситуации», — сказал Владимир Карапетян.

На вопрос, были ли затронуты недавние пограничные инциденты, Владимир Карапетян сказал, что была передана обеспокоенность в этой связи.