Майкоп, 14 мая, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в видеоселекторе по итогам прохождения предприятиями ЖКХ осенне-зимнего периода. Совещание 14 мая провел с представителями регионов заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов

Вице-премьер правительства отметил, что за минувший отопительный сезон аварийность на тепловых сетях удалось снизить на 9%, а в электросетевом комплексе — на 6%. Однако в 20% объектов электроэнергетики вовремя не получили паспорта готовности, и в отдельных регионах девять раз вводили режим ЧС в связи выхода из строя объектов ЖКХ. Основная причина проблем, как отмечалось, — высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры.

В правительстве региона отметили, что Адыгея завершила отопительный сезон без аварийных и чрезвычайных ситуаций. К началу сезона было подготовлено 319 котельных, 283 км тепловых сетей, 25 тепловых пунктов, 128 водозаборов и 1638 многоквартирных домов. В республике ведется мониторинг погашения задолженностей за поставленный природный газ и потреблённую электроэнергию: кредиторская задолженность предприятий ЖКХ за газ сокращена на 58,7 млн. рублей.

Также на совещании обсуждался ход реализации федерального проекта «Жилье»: как отмечалось, в этом году в 11 субъектах отмечено снижение объемов жилищного строительства.

Между тем, в соответствии с соглашением, подписанным ранее между Минстроем России и Адыгеей, в республике объемы жилищного строительства до 2024 года будут только увеличиваться. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 271 тыс. кв. метров. В настоящее время выдано 55 разрешений на строительство 142 многоквартирных домов общей площадью свыше 780 тыс. кв. метров. Перед минстроем республики Муратом Кумпиловым поставлена задача по исполнению всех взятых обязательств в рамках подписанного соглашения.