Нью-Йорк, США, 14 мая, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Фондовый рынок США начал торги в плюсе после комментариев Вашингтона и Пекина о продолжении торговых переговоров, 14 мая передает агентство Reuters.

bfishadow Dow Jones

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 59,04 пункта (0,23%), до 25 384,03 пункта, индекс S&P 500 вырос на 8,25 пункта (0,29%), до 2820,12 пункта, индекс Nasdaq вырос на 42,64 пункта (0,56%), до 7 689,66 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая американский фондовый рынок провел торги в глубоком минусе после взаимного введения пошлин на ввоз товаров США и Китаем.

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