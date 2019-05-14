Нижний Новгород, 14 мая, 2019, 17:22 — ИА Регнум. ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» подозревается в неуплате налогов на сумму 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Следствие полагает, что неустановленные лица из числа руководителей компании в 2012 году заключили договор о передаче ПАО ГК «ТНС Энерго» полномочий единоличного исполнительного органа, замышляя не платить налоги. Кроме управления нижегородской энергосбытовой компанией, ГК «ТНС Энерго» приняло на себя обязанности по совершению сделок по купле-продаже электрической энергии и иных юридически значимых действий.

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Компании являются взаимозависимыми лицами, а договор использовался для получения налоговой выгоды. В результате в 2014—2016 годах «ТНС Энерго НН» не исчислило и не заплатило налоги на 1 млрд рублей.

В настоящее время следствие проводит обыски в офисах компании и квартирах фигурантов. Проводятся мероприятия для возмещения ущерба бюджету РФ.

Напомним, ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» создано в апреле 2005 года путем реорганизации в форме выделения из ОАО «Нижновэнерго», управляющая компания общества — ПАО группа компания «ТНС Энерго» (Москва). Уставный капитал — 59,196 млн рублей. На сегодня компания — «крупнейшая энергоснабжающая организация региона, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области».

По данным официального портала компании, «ТНС Энерго НН» контролирует 56,4% рынка сбыта электроэнергии в Нижегородской области, обслуживает по договорам более 34,9 тыс. юридических лиц, из которых более 4,4 тыс. договоров заключены с потребителями, финансируемыми из бюджетов различных уровней, и более 1,22 млн лицевых счетов физических лиц.

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Между тем это уже не первое дело, возбужденное по подозрению в неуплате налогов. Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году СУ СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонения от уплаты налогов») на сумму свыше 2 млрд рублей, но уже осенью этого же года дело прекратили, так как ПАО «ТНС Энерго НН» полностью возместило ущерб бюджету.

Следователи заявляли, что, по их данным, с 2011 по декабрь 2013 года «управляющий директор и главный бухгалтер ПАО «ТНС Энерго НН» (до августа 2012 года ОАО «Нижегородская сбытовая компания») уменьшили налогооблагаемую базу по налогам на прибыль организации, искусственно завысив расходы», схожие схемы использовались и для вычетов по налогу на добавленную стоимость. В итоге бюджету был причинён ущерб на сумму более 2 млрд рублей, который компания возместила, и уголовное преследование руководителя и бухгалтера прекратили.

В руководстве компании заявляли, что ничего не знают о задолженности, и что «большинство тех нарушений, о которых говорит налоговая, связаны не с тем, что налоги не ушли в бюджет, а с тем, что они ушли не от того юридического лица».

После скандала с возбуждением уголовного дела управляющий директор компании Василий Ситдиков ушел с поста по собственному желанию.

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