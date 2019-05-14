Киев, 14 мая, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет раскалывает объединенную украинскую церковь. Об этом 14 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов архиепископ канонической Украинской православной церкви Феодосий.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Филарет

«То, что не строится на мире, то, что не строится на покаянии и возвращении в церковь, то, что не строится на глубинном взаимопонимании, рано или поздно закончится расколом. Нечто подобное сейчас зарождается и происходит в ПЦУ», — считает Феодосий.

По его словам, Филарет может создать маргинальную церковную структуру.

«Судя по тому, что сегодня во Владимирский собор приехало несколько высокопоставленных лиц из Киевского патриархата, вряд ли раскол будет масштабным. Если Филарет захочет обособиться, то его структура будет достаточно маргинальной по сравнению с ПЦУ. В 1992 году Филарет также ушел из нашей церкви — УПЦ ‑ и организовал Киевский патриархат. Потом ему удалось построить и укрепить достаточно мощную структуру, на основании которой путем ребрендинга и появилась ПЦУ», — добавил Феодосий.

При этом он выразил уверенность в том, что Филарету не удастся организовать масштабный раскол ПЦУ.

«Сейчас у Филарета нет ни государственной поддержки, которая была у него в 1992 году, ни разного рода ресурсов, которые были тогда. Масштабный раскол ему устроить вряд ли удастся. Наверняка он сможет организовать на Украине некое церковное маргинальное объединение», — подытожил Феодосий.

Напомним, накануне предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заверил, что раскола в ПЦУ нет и не будет.

«Раскола в Украинской православной церкви нет и не будет. Каждый иерарх имеет определенные мысли, но мы должны совместно строить будущее в единой поместной Украинской православной церкви», — сказал Епифаний, передает пресс-служба митрополии предстоятеля ПЦУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что допускает отделение от ПЦУ УПЦ Киевского патриархата. Он считает себя уполномоченным созывать церковный собор. При этом Филарет пожаловался на недостаток общения с Епифанием.

Он пояснил, что неканоническая УПЦ КП до сих пор существует.

«Киевский патриархат не ликвидирован. Он есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть… И будет патриархат. Причем не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан. Уверен на сто процентов», — добавил Филарет.