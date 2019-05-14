Тверь, 14 мая, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Государственная корпорация ВЭБ.РФ. намерена поддержать развитие территории историко — архитектурного комплекса «Морозовский городок» в Твери. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов во время рабочей поездки в Тверскую область команды институтов развития. 14 мая Игорь Шувалов и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили комплекс «Морозовский городок», где осмотрели территорию, ключевые объекты, бизнес-центр «Этажи», а также посетили жилой дом «Париж».

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя и Игорь Шувалов осматривают Морозовский городок

"В течение месяца мы сформируем «дорожную карту», с жильцами будет заключено коллективное комплексное соглашение на переселение и второй этап — передача корпорации ВЭБ. РФ этих зданий для развития новой современной территории в центре Твери», — сказал губернатор Игорь Руденя.

Игорь Шувалов отметил, что знает Игоря Руденю более 20 лет по работе на различных ответственных должностях.

«Нам особенно важно сейчас, когда он как губернатор развивает Тверь и Тверскую область, подключиться к новым проектам и дать дополнительное развитие проектам, которые уже реализуются в регионе. Морозовский городок — очень интересный район, который может стать новым благоустроенным центром города. Проект может стать одним из лучших в стране по созданию современной городской среды в старых промышленных районах», — отметил Игорь Шувалов.

Концепция реновации Морозовского городка, в частности, предусматривает комплексное развитие территории, создание современной городской среды, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры. Игорь Руденя отметил, что реализацией проекта должны заниматься крупные компании, имеющие в том числе и международный опыт работы.

«Благодаря ВЭБ. РФ мы надеемся привлечь для реализации проекта такие компании. Они будут разрабатывать проекты по данной территории, реконструкции и использованию зданий, восстановлению инфраструктуры», — добавил Руденя.

Главная задача на данный момент — расселение собственников и арендаторов из жилых помещений в домах по улице Двор Пролетарки: здания, построенные в конце XIX — начале XX века, сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии. Для решения этого вопроса уже создана рабочая группа, в которую включены в том числе и сами жильцы.

Морозовский городок — прифабричный комплекс, построенный на рубеже ХIХ-ХX веков, он включает более 50 зданий различного назначения, многие являются уникальными архитектурными объектами. Одно из самых интересных зданий в стиле промышленного модерна носит название «Париж» в честь награды, которую получил проект Морозовых на Всемирной выставке 1900 года во Франции.