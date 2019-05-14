Ярославль, 14 мая, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля оштрафовал жителя города Кирилла Попутникова, который выложил в интернет фотографию хулиганской надписи на здании УМВД России по Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

Молоток судьи

Как ранее сообщал ИА REGNUM, в отношении Попутникова в Кировском отделе полиции был составлен протокол об административном правонарушении. Ярославец привлечен по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», часть третья которой была введена в марте 2019 года. Она предусматривает наказание за распространение в сети «Интернет» информации, которая выражает явное неуважение к обществу, государству или органам государственной власти. Суд согласился с экспертным мнением учителя русского языка, что надпись на стене ярославского УМВД оскорбляла президента России.

Согласно решению суда, у Кирилла Попутникова есть 60 дней на добровольную оплату штрафа. Впрочем, он уже заявил о том, что намерен подать апелляцию на решение Кировского районного суда.