Тюмень, 14 мая, 2019, 16:48 — ИА Регнум. В Калининском районном суде Тюмени вынесен приговор бывшему руководителю регионального УФНС Тамаре Зыковой. Суд назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей в доход государства и лишил ее права занимать должности на государственной гражданской службе сроком на 2 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Nalog.ru Тамара Зыкова (справа)

Судом установлено, что в июне 2015 года Тамара Зыкова для выполнения прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе налога на добавленную стоимость, решила сделать план «на бумаге», так как от данного показателя зависел рейтинг УФНС и размер премиальных выплат.

По сведениям следствия и суда, тогда она обратилась к генеральному директору АО «Антипинский НПЗ» за помощью в достижении показателей. И 29 июня 2015 года он перевёл на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого региональное УФНС направило в Федеральную налоговую службу отчёт с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость. А 3 июля 2015 года деньги были возвращены обратно нефтеперерабатывающему заводу.

По итогам второго квартала 2015 года сотрудники регионального УФНС получили премии в общей сумме более одного миллиона рублей, из них 88,3 тыс. рублей — Тамара Зыкова как успешный руководитель.

Преступление выявило и расследовало региональное управление ФСБ России по Тюменской области.

В прокуратуре отмечают, что Тамара Зыкова к моменту судебного разбирательства признала вину и возместила ущерб в сумме 1,8 млн рублей. Сегодня, 14 мая 2019 года суд признал её виновной по ч.1 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»). Ей назначен штраф в размере 50 тыс. рублей в доход государства. Кроме того, экс-руководителю УФНС по Тюменской области запрещено занимать должности на государственной гражданской службе, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий сроком на два года.

Отметим, что днём ранее государственный обвинитель требовал более строгого наказания для Тамары Зыковой — полтора года лишения свободы условно.