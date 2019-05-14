Пермь, 14 мая, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Известный режиссер-хореограф Татьяна Малахова призналась в том, что она является «настоящей фанаткой» «Российской студенческой весны». Она сделала это заявление на пресс-конференции, посвящённой открытию национального финала всероссийского фестиваля. Мероприятие прошло 14 мая в здании правительства Пермского края, его посетил корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Мазуров ИА REGNUM Конкурс «Российская студенческая весна»

Малахова обратила внимание на то, что фестиваль из года в год преподносит сюрпризы, например, когда обнаруживается, что выступающие в конкурсах любители дают фору профессионалам. Хореограф напомнила, что именно это показал 2018 год.

О том, что ждёт гостей и участников мероприятия журналистам рассказали руководитель общественной организации «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий, заместитель председателя правительства Антон Клепиков, заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, руководитель по связям со стратегическими партнёрами платформы «Россия — страна возможностей» Антон Сериков и Татьяна Малахова, которая является членом жюри танцевального направления «Российской студенческой весны».

На вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, почему Открытие финала «Российской студенческой весны» в Перми, которое пройдет сегодня, 14 мая 2019 года, является закрытым для гостей, Павел Красноруцкий пояснил, что для его проведения организаторы фестиваля нашли самую большую площадку в Перми — Дворец спорта «Молот», который рассчитан на 3,5 тыс. человек.

Алексей Мазуров ИА REGNUM Пресс-конференция

Однако поскольку на финал фестиваля в Пермь приехало три тысячи участников, к сожалению, даже его вместимости не хватило для того, чтобы концерт смогли посмотреть все желающие. Красноруцкий отметил, что было бы неправильно, если бы приехавшие из других регионов конкурсанты не смогли посмотреть шоу. Руководитель «Российского союз молодежи» добавил, что мероприятие является «условно закрытым», поскольку все желающие могут посмотреть его онлайн-трансляцию во «ВКонтакте».

Павел Красноруцкий в своём выступлении также заявил, что Пермский край хорошо подготовился к финалу «Студенческой весны». Он сказал, что очень рад тому, что такие известные деятели культуры и искусства, как Татьяна Малахова и Егор Дружинин, уже не в первый раз участвуют в фестивале в качестве членов жюри. Глава «Российского союза молодежи» также обратил внимание на то, что на этот раз официальным партнёром фестиваля является Mail.Ru Group и соцсеть «ВКонтакте», благодаря которым осуществляется онлайн-трансляция конкурсов. Красноруцкий сообщил собравшимся, что региональные программы «Российской студенческой весны — 2019» собрали во «ВКонтакте» более 2 млн просмотров.

Антон Клепиков поблагодарил организаторов за то, что Пермь в 2019 году была выбрана в качестве площадки для проведения национального финала фестиваля. Он отметил, что город готовился к принятию гостей, за год был выполнен комплекс работ, было подготовлено и обучено около 370 волонтёров. Заместитель председателя краевого правительства отметил, что Пермский край имеет богатые традиции в области проведения различных больших мероприятий и напомнил, что после «Студенческой весны» в Перми пройдут «Ночь музеев» и Дягилевский фестиваль.

Алексей Мазуров ИА REGNUM Живи весной

Татьяна Малахова и Павел Красноруцкий также дали разъяснения по поводу того, что представляют собой такие направления фестиваля, как региональные программы и конкурсы оригинального жанра. Региональная программа является целостной режиссёрски-сложной концертной программой региона, которая должна отражать студенческую направленность, иметь творческую идею, воплощенную на сцене именно студентами. Члены жюри пояснили, что эта программа является попыткой крупной режиссёрской работы региона.

Что касается конкурсов оригинального жанра, то в них участвуют номера, которые не входят в пять основных направлений конкурса, т. е. музыки, танца, театра, журналистики и видео. В частности, к оригинальному жанру причисляют пантомиму, различные световые номера, театр теней, световую пластику, фокусные представления и различные экспериментальные программы.

Владислав Даванков напомнил присутствующим важные цифры: в 2019 году в конкурсы «Российской студенческой весны» было вовлечено около 1,5 млн человек.

Антон Сериков поделился с собравшимися своими наблюдениями, касающимися бывших участников фестиваля. Он сказал, что многие из них не стали деятелями шоу-бизнеса, однако тот опыт, который они получили, будучи участниками «Студенческой весны», впоследствии очень им пригодился, многие из них стали бизнесменами и политиками. Сериков также отметил, что согласно опросам «Студенческая весна» является одним из самых известных конкурсов и добавил, что так было даже в Советском Союзе.

Напомним, национальный финал XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Перми начал свою работу сегодня, 14 мая 2019 года, церемония закрытия пройдет 19 мая. В состав жюри конкурса вошли более 40 известных деятелей культуры и искусства. В качестве партнёра фестиваля выступает АНО «Россия — страна возможностей».