Чебоксары, 14 мая, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Свыше 225 тыс. жителей Чувашии живут за чертой бедности. За год доля бедного населения сократилась с 18,5% до 18,3%. Чувашия входит в группу аутсайдеров по доле населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, уступая только Марий Эл и Мордовии. Больше всего богатых и меньше всего бедных — в Татарии и Нижегородской области. Об этом свидетельствуют предварительные данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Chuvash.gks.ru Данные по регионам Поволжья

По информации ведомства, в 2018 году в Чувашии 225,3 тыс. человек, или 18,3% населения, имели среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума (в 2017 году — соответственно 228,6 тыс. человек, или 18,5%). Напомним, в прошлом году прожиточный минимум в республике составил 8652 рублей.

Chuvash.gks.ru Данные по Чувашии

Каждого десятого жителя Чувашии можно отнести к категории самых бедных: менее 7 тыс. рублей ежемесячно получает 10,6% населения (в 2017 году — 11%). От 7 до 10 тыс. рублей дохода имеет 14,6% населения (в 2017 году — 15%). Наибольшая доля населения, как и в 2017 году, получает от 10 до 19 тыс. рублей — такой заработок имеют 39,6% жителей.

Богатых в Чувашии стало больше: по итогам 2018 года свыше 45 тыс. рублей дохода отмечено у 3,7% населения республики, в то время как в 2017 году их было 3,5%. От 27 до 45 тыс. рублей получают 13,3% населения (в 2017 году — 12,9%).

Среди регионов Поволжья больше всего бедного населения — в Марий Эл: доходы 21,5% жителей не превышают величины прожиточного минимума. В группе аутсайдеров также Мордовия (18,4%), Чувашия (18,3%) и Саратовская область (16,1%). Меньше всего бедных — в Татарии (7,2%), Нижегородской области (9,5%), Удмуртии (12%) и Башкирии (12,1%).

Chuvash.gks.ru Распределение по доходами в регионах Поволжья

Больше всего богатых (то есть со среднемесячным душевым доходом выше 45 тыс. рублей) отмечено в Татарии (21,5%) и Нижегородской области (19,9%), меньше всего — в Чувашии (3,7%) и Мордовии (3,8%).