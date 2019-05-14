Великий Новгород, 14 мая, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Председатель комиссии по социальной инфраструктуре и ЖКХ Общественной палаты Новгородской области Юлия Бороненко и члены этой комиссии сегодня, 14 мая, вышли на одиночные пикеты к зданию бывшей бани на улице Великой в Великом Новгороде. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, у общественников были плакаты «Позор не спрячешь за фальшфасадом!» и «Обеспечьте безопасность наших детей!».

Ольга Ларина ИА REGNUM Закрытое фальшфасадом здание бани на улице Великой в Великом Новгороде

Перед пикетами общественники распространили в СМИ открытое письмо, в котором потребовали от собственника бани «должного уважения к Великому Новгороду». Письмо подписали, в том числе, жители многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости от здания.

«Мы считаем, что многолетнее бездействие в отношении здания бани №2 привело к его крайне опасному для нас и наших детей состоянию», — говорится в письме.

В нём собственнику предлагают исправить ситуацию к Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Ольга Ларина ИА REGNUM Так выглядит неприкрытая сторона здания

Комментируя ситуацию корреспонденту ИА REGNUM, Бороненко заявила, что фальшфасадами собственник закрыл здание бани только с трёх сторон. При этом требование закрыть доступ в здание и на его территорием вынесено судом уже несколько лет назад.

«Это самый центр города, и это неотъемлемая часть сквера Водников, который благоустраивается с 2018 года — туда вложены миллионы федеральных и областных денег, и то, что находится рядом со сквером — просто опасно. Там торчит жуткая арматура — метровая, ржавая, там постоянно крутятся дети и подростки постоянно, не говоря о бомжах, валяются шприцы — по сути, здесь уже наркопритон. При этом по соседству находится Клуб юных моряков», — отметила Бороненко.

По её словам, ситуация осложняется с тем, что и здание, и земля находятся в частной собственности.

«У нас вариант только один: постоянно напоминать собственнику о том, что он живёт в Новгороде, что он должен нести элементарную ответственность за свою собственность», — заявила член Общественной палаты Новгородской области.

Ольга Ларина ИА REGNUM Председатель комиссии Общественной палаты Новгородской области Юлия Бороненко с одиночным пикетом

Общественники требуют от собственника закрыть здание недостроя фальшфасадом полностью, поменять ограждение здания и закрыть доступ на территорию посторонних лиц, разместив на объекте постоянно действующий пункт охраны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема «бани на Великой» обсуждалась в начале мая на совещании в мэрии. По поручению мэра города Сергея Бусурина в реестр потенциальных инвестиционных объектов включены 24 так называемых «недостроя», в том числе и это здание. По данным мэрии, здание находится в неудовлетворительном состоянии и создает потенциальную угрозу жизни и здоровью прохожих, а тот факт, что собственник закрыл здание фальшфасадами, проблему безопасности граждан не решило. Кроме того, недавно собственник у здания сменился: если раньше оно принадлежало фирме, то теперь — физическому лицу, что автоматически уменьшило размер налагаемых административных штрафов. В мэрии заявили, что только в 2018—2019 годах их было выписано на сумму 200 тыс. рублей.