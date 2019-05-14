Рим, 14 мая, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Коллеги итальянской «Лиги» по правящей коалиции из «Движения 5 звезд» в последнее время демонстрируют чрезмерную близость к позициям Демократической партии, заявил журналистам во вторник, 14 мая, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA.

Маттео Сальвини

В качестве примеров Сальвини привел отказы «Движения» от принятия декретов об автономии регионов, о снижении и унификации ставок НДФЛ для некоторых категорий граждан, о новых ограничениях в сфере безопасности и нелегальной миграции. Именно такие решения (нарушающие коалиционные договоренности) приняли бы и либералы, отметил вице-премьер.

Лидер «Движения 5 звезд» вице-премьер Луиджи Ди Майо опроверг эти обвинения и в свою очередь отметил, что правительство страны не может утвердить некоторых решений из-за отказов «Лиги» проводить заседания.

Наблюдатели полагают, что конфликт правящих партий носит предвыборный характер. Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.

Коалиция «Лиги» Сальвини и «Движения» Ди Майо была сформирована после национальных выборов марта 2018 года. В тот момент рейтинг «Движения» составлял 33%, «Лиги» — 17%. За год ситуация изменилась: рейтинг «Лиги» — 33%, «Движения» — 22%.

«Лига» рассчитывает, что рост рейтинга должен конвертироваться в рост влияния внутри правительства, в «Движении» с этим не согласны. За месяц до выборов в Европарламент «Движение» в рамках предвыборной борьбы все чаще атакует коллег по коалиции, стремясь получить голоса тех, кто недоволен Сальвини.

Предполагается, что решение об инициировании досрочных национальных выборов может быть принято «Лигой» после выборов в Европарламент, но только в том случае, если на этих выборах правоцентристские партии («Лига», «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии») наберут больше 50% голосов. Сейчас, по данным социологов, их совокупный рейтинг — около 49%. В случае формирования правоцентристского правительства Сальвини займет пост премьер-министра.

Читайте также: Лидеры правящих партий Италии больше не «дружат» в Инстаграме