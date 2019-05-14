Ярославль, 14 мая, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля начала размещать объявления, в которых просит жителей многоквартирных домов провести собрания и принять в состав общедомового имущества детские городки и спортивные площадки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Детский городок в Ярославле

Как рассказали в мэрии, речь идет о детских площадках, расположенных возле 500 многоквартирных домов. Также у жителей просят принять решение о содержании этих площадок за счет самих жильцов.

В случае, если жильцы откажутся, администрация угрожает демонтировать детские городки. Таким образом местная власть пытается урегулировать статус детских площадок. В основном их устанавливали за счет городских властей по различным программам. Однако после установки мэрия не занимается обслуживанием городков.

Ранее власти пытались включить плату за содержание площадок в состав платы за управление домами, однако против этого выступила прокуратура. Позиция ее заключалась в том, что жильцы не могут платить за содержание имущества, которое им не принадлежит. И вот теперь мэрия хочет сделать собственниками площадок самих жителей.

Горожане такую инициативу властей пока не приветствуют. В социальных сетях люди пишут, что чиновники перекладывают ответственность на людей.