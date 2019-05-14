Калуга, 14 мая, 2019, 16:00 — ИА Регнум. С начала 2019 года калужские пожарные 260 раз выезжали на палы травы. Площадь возгорания составила 252,3 гектара. Об этом 14 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

По словам заведующей отделом по организации защиты населения Наталии Егоровой, в 2019 году горел Калужский бор. Из-за пала травы уничтожена лесная подстилка на площади около гектара.

Во втором квартале 2019 года в Калуге был установлен особый противопожарный режим, которым утверждены дополнительные требования пожарной безопасности. В областном центре оборудована 21 площадка для установки и разворота пожарной техники.

В 12 пригородных сельских населенных пунктах, не имеющих собственных источников противопожарного водоснабжения, установлены емкости с водой, а в 32 населенных пунктах созданы или обновлены защитные противопожарные полосы протяженностью 95 километров.

Напомним, в 2018 году площадь возгорания из-за пала травы в Калуге и в пригородах составила 190,8 гектара, в 2017 году — 78,9 гектара. Ни одного лесного пожара в 2018 году и годом ранее в калужском пригороде не было зарегистрировано.