Япония проиграла в «войне» за Курилы, Латвия — за транзит: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 мая, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Японский депутат извинился за слова о «войне» за Курилы;
- В США хотят принять санкции против строителей «СП — 2»;
- В Латвии заявили об отсутствии альтернатив российскому транзиту;
- О «тайной» для России операции Киева на море;
- Госдума ужесточает наказание за «пьяные» ДТП.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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