Ахтубинск, Астраханская область, 14 мая, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 14 мая прибыл в город Ахтубинск (Астраханская область), где он посетит Государственный лётно-испытательный центр Минобороны РФ и проведёт совещание о социально-экономическом развитии региона. Кадры прибытия президентского борта опубликованы в соцсетях.

Yutik Мемориал «Крыло Икара». Axтубинск

Государственный лётно-испытательный центр Минобороны РФ является крупнейшим испытательным центром Воздушно-космических сил. Президенту продемонстрируют серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение.

В Ахтубинске Владимир Путин проведёт совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области, в частности, по вопросам развития социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта. Также в программе визита — встреча с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.