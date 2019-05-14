Чебоксары, 14 мая, 2019, 15:49 — ИА Регнум. В Чувашии рождаемость в I квартале сократилась на 11,7%, смертность снизилась на 3,9%. Число умерших превысило число родившихся на 34,1%, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате. Прирост населения среди муниципальных образований отмечен только в Чебоксарах.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

В Чувашии в январе-марте 2019 года родились 2786 детей, что на 11,7% меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период. В абсолютном выражении рождаемость сократилась на 370 человек.

Среди родившихся 978 детей (35,1% от общего числа родившихся живыми) были по очередности рождения первыми, 1096 детей (39,4%) — вторыми, 544 ребенка (19,5%) — третьими, 167 детей (6%) — четвертыми и более.

Умерли за данный период 3737 человек, что на 3,9% (или на 159 человек) меньше к уровню I квартала прошлого года. В том числе в возрасте до одного года умерли восемь детей (в январе-марте 2018 года — 14): трое — от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде, двое — от врождённых аномалий, по одному — от инфекции, болезней органов дыхания, от внешних причин.

Естественная убыль в расчёте на 1 тыс. человек населения составила — 3,2 (в январе-марте прошлого года убыль населения составляла — 2,4). В разрезе муниципальных образований прирост населения зафиксирован только в Чебоксарах. По данным Чувашстата, основными причинами смерти жителей республики остаются болезни системы кровообращения (39,4% всех умерших), новообразования (11,9%), внешние причины смерти (10%), болезни органов пищеварения (6,3%) и болезни органов дыхания (5,4%).

Число умерших в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом превысило число родившихся на 34,1% (в январе — марте 2018 года — на 23,2%).