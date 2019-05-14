Рыбинск, Ярославская область, 14 мая, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Жители микрорайона Мариевка Рыбинска Ярославской области обеспокоены планами по закрытию станции скорой медицинской помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал общественник Дмитрий Горбунов.

Скорая помощь

«Микрорайон — один из самых больших спальных районов нашего города. В отделении были три бригады скорой помощи. Перед праздниками их убрали, вывезли мебель. Скорая помощь жителям района ухудшится. Люди и так ждут порой приезда бригады по 40 минут. Я понимаю, что идет оптимизация, но люди не должны от этого страдать», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Горбунов.

В департаменте здравоохранения Ярославской области говорят, что решение о закрытии отделения еще официально ни принято, но признают, что бригады из Мариевки уже выведены.

Чиновники говорят, что обслуживание людей не ухудшится, так как ближайшая станция находится в 3 километрах от микрорайона. В департаменте уверяют, что о закрытии отделения просили сами врачи.

«Расстояния и время доезда в Рыбинске меньше, чем в Ярославле, поскольку он компактнее. Жалоб на доступность скорой медицинской помощи мало. Вопрос о необходимости закрыть отделение №2 обсуждалось еще в 2017 году, — сказал главный врач рыбинской станции скорой помощи Сергей Якушев. — Старшие врачи, фельдшеры и диспетчеры жалуются на слишком большую загрузку 2 отделения, но из-за кадрового дефицита увеличить количество бригад не возможно, поэтому все силы необходимо сконцентрировать на центральной подстанции. Находится она недалеко. Все бригады будут находиться в одном месте, и старший диспетчер сможет распределять нагрузку равномерно».

Сейчас две бригады, работавшие в отделении, переведены на центральную подстанцию, а фельдшеры по приему вызовов скорой остались на месте. В департаменте говорят, что проводят постоянный мониторинг времени приезда бригад в Мариевку.

«По итогам работы в течение месяца будет проведен анализ показателей доступности скорой медицинской помощи по всем подразделениям и только после этого будет принято решение, закрывать отделение №2 или нет», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Ранее в Ярославле жители выступили против оптимизации учреждений здравоохранения. Жители микрорайона «Резинотехника» выходили на стихийный митинг против слияния больниц №3 и №7.