Кемерово, 14 мая, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Воспитанник центра детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК), Иван Новиньков вошёл в число победителей олимпиады имени Джеймса Клерка Максвелла.

Управление по внешним связям СГК Кемеровский школьник – победитель олимпиады имени Джеймса Максвелла

Олимпиада «Максвелл» проводится для учеников 7−8-х классов в качестве замены регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике. В 2019 году за победу в олимпиаде боролись 283 юных физика более чем из 40 регионов России.

По итогам двух туров — теоретического и практического — 12 школьников из Кемеровской, Кировской, Московской, Свердловской, Томской областей, Москвы и Санкт-Петербурга набрали наибольшие баллы среди учеников 7-х классов. Среди них учащийся центра детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ» Иван Новиньков, сообщает управление по внешним связям СГК. Он вошёл в число победителей олимпиады, заняв 10-е место среди 152 семиклассников — участников заключительного этапа.

Подготовка Ивана к турниру велась под руководством преподавателя Бийского филиала центра детского научного и технического творчества «Наследники Ползунова» Александра Аполонского в рамках программы поддержки одарённых школьников, реализуемой Фондом Андрея Мельниченко. Помимо занятий в центре детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ», Иван принимал участие в весенней олимпиадной школе по физике Фонда Андрея Мельниченко, которая состоялась в марте в Барнауле.

Одержав победу в олимпиаде «Максвелл», Иван Новиньков стал кандидатом в сборную России, которая примет участие в XVI Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров (IJSO). В этом году она будет проводиться с 3 по 12 декабря в Дохе, Катар.