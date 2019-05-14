Санкт-Петербург, 14 мая, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Российская рок-группа LOUNA выступит в Санкт-Петербурге в клубе A2 Green Concert 25 мая. Большой праздничный концерт будет посвящён десятилетию коллектива, сообщает пресс-служба мероприятия.

Пресс-служба мероприятия Афиша концерта

«Собрав воедино весь свой опыт и творческий потенциал, музыканты готовят самое грандиозное шоу за всю историю LOUNA. Звук и свет высшего класса, спецэффекты, видеоинсталляции, все самые известные и любимые песни, и, конечно же, фирменный драйв, энергетика и неожиданные музыкальные сюрпризы!», — сообщается в описании праздничного концерта.

Напомним, LOUNA — российская рок-группа, созданная в 2008 году участниками группы «Tracktor Bowling» Лусинэ Геворкян (вокал, клавишные) и Виталием Демиденко (бас-гитара, бэк-вокал). Помимо них в коллектив входят: Рубен Казарьян (гитара, бэк-вокал), Сергей Понкратьев (гитара, бэк-вокал) и Леонид Кинзбурский (барабаны).

За время, прошедшее с дебютного выступления 23 мая 2009 года в московском клубе «Точка», LOUNA проделала большой творческий путь, и из молодой рок-банды превратилась в одну из самых успешных рок-групп на современной российской сцене.

Сегодня дискография коллектива включает семь полноформатных альбомов, включая два англоязычных релиза, более дюжины видеоклипов и два концертных DVD (на одном из которых запечатлен концерт с симфоническим оркестром).