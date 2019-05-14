Москва, 14 мая, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Магазин матрасов, спальных аксессуаров и мебели SPIM.RU объявил о возможности покупки большинства товаров из своего каталога с нулевой рассрочкой. Как рассказали в магазине, опция доступна для держателей карт «Халва» от «Совкомбанка» и карт «Совесть» от «QIWI банка».

Spim.ru Магазин матрасов SPIM.RU предложил рассрочку под 0%

Как отметили в SPIM.RU, магазин предложил привлекательные условия рассрочки. Во-первых, это отсутствие переплаты — при условии своевременных платежей покупатель продукции пользуется всеми преимуществами 0% рассрочки. Во-вторых, это отсутствие первоначального взноса — платежи делятся на равные части, учитывая весь период рассрочки.

Держатели карт «Халва» могут рассчитывать на беспроцентную рассрочку на четыре или восемь месяцев в зависимости от суммы покупки в магазине SPIM.RU (подробнее об условиях, дополнительных плюсах и оформлении карты можно прочитать здесь https://spim.ru/info/actions/Rassrochka-po-karte-HALVA_1931 49 _article.html). Для держателей карт «Совесть» беспроцентная рассрочка доступна на три месяца, но сумма покупки не имеет значения (подробнее о предложении, условиях рассрочки и оформления карты можно прочитать здесь https://spim.ru/info/actions/Rassrochka-po-karte-SOVEST_1934 49 _article.html).

В акции принимают участие большинство товаров из каталога SPIM.RU. Исключение составляют товары по промокоду и со скидкой по дисконтной карте. Обладатели «Халвы» и «Совести» могут рассчитаться с помощью карт за ортопедические товары и спальные аксессуары на сайте и в магазинах. В некоторых случаях возможна оплата курьеру, но это следует уточнять предварительно для каждого конкретного заказа.

По мнению представителей SPIM.RU, возможность покупки матрасов без первоначального взноса и переплаты привлечет в первую очередь ту часть покупателей, кто хотел бы пользоваться всеми преимуществами современной продукции, но не может выделить из семейного бюджета всю сумму на покупку матраса, кровати, аксессуаров единовременно. Кроме того, рассрочка будет интересна тем, кто хотел бы купить матрас более высокой ценовой категории, но не имеет всей суммы на данный момент.

В магазине уверены, что нулевая рассрочка сделает отечественную продукцию доступнее и привлекательнее в глазах российского потребителя не только в Москве, но и далеко за ее пределами.